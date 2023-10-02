Meclis'in yasama yılı açılışında iktidar 'Türkiye Yüzyılı' dedi... Parti sloganlı anayasa isteği

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:15

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının etkileri yansıdı. TBMM Genel Kurulu’nun açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik bombalı saldırı nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Meclis yerleşkesinde bomba araması yapılırken Meclis’te yapılan ilk konuşmalarda terör kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha “yeni anayasa” vurgusu yaparken yeni anayasayı AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla tanımlaması dikkat çekti. Erdoğan ayrıca cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki “eksiklikleri de kabul ederek” muhalefete “iyileştirme çağrısında” bulundu. Erdoğan, yeni anayasa ile birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalarının da sona ereceğini dile getirdi.

Cumhur İttifakı olarak 2021’de yeni anayasa için kendi hazırlıklarını yaptıklarını, diğer siyasi partileri de hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya davet ettiklerini belirten Erdoğan, “bu samimi davetin karşılık bulmadığını” söyledi. Muhalefeti de hedef alan Erdoğan, “Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikâyet edenler, iş somut adım atmaya gelince, ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler” diye konuştu.

‘SON ÇIRPINIŞLARI’

Ankara’daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, “Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır” dedi.

Konuşmasında, “FETÖ terör örgütü propagandası yapıldığı” gerekçesiyle iptal edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da çekilme kararı aldığı Altın Portakal Film Festivali’ndeki “Kanun Hükmü” filmi ile ilgili de Erdoğan, “Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA KRİTERLERİ VAR’

Erdoğan, AB ile ilgili de “AB’den herhangi bir beklentimiz yok” ifadelerini kullandı ve “Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, işin o tarafı da kendi bilecekleri iştir. Biz, demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse, Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” dedi. Erdoğan’ın AB’ye yönelik “AB’ye rağmen sabırla bugüne getirdiğimiz tam üyelik sürecimizde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüzün kalmadığını ifade ediyorum” sözleri de dikkat çekti.

‘KULAK ASMIYORUZ’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) son dönemdeki kararlarının “adeta bardağı taşıran damla olduğunu” söyleyen Erdoğan, “Terör örgütleriyle aynı hizada sıralanan kurumların dediklerine kulak asmamız mümkündür” dedi.

EMEKLİYE ‘İNŞALLAH’

Emekli aylıklarına yapılması beklenen zam için de Erdoğan, “Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi” demekle yetindi. Erdoğan, yılbaşından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise “İnşallah” yanıtını verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bir gazetecinin “MHP’nin emekli maaşına zam vaatlerini” hatırlatması üzerine, “Bizim özel bir görüşmemiz olmadı. Zannediyorum kısa sürede çözülür” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: ÖNCE ÇAĞRI YAPANLAR UYSUN

Yeni yasama yılının ilk konuşmaları öncesi genel kurul salonuna gelen iktidar ve muhalefet milletvekilleri, oturum açılmadan önce tokalaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı yemin töreninin ardından ikinci kez, milletvekili seçilmediği için oturumu misafir locasından takip etti. Genel Kurul salonuna ilk gelen lider ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Kılıçdaroğlu’nun devlet erkânı için ayrılan locaya girişinde ise CHP grubu kendisini ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu locada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte oturdu. Seçimden sonra görevlerinden ayrılan HDP’nin eski eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da Yeşil Sol Parti grubunun arka sıralarında yerini aldı. Genel Kurul’da Yeşil Sol Parti grubunu ise partinin eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ile İbrahim Akın temsil etti.

AKŞENER KATILMADI

Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oturuma katılmazken; Meclis’te Saadet Partisi ile ortak grupta milletvekilleri olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oturumu eski Meclis başkanları Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un bulunduğu locadan izledi. Tutuklu milletvekili Can Atalay için Ankara’ya yürüyüş başlatan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise oturumda yer almadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kabine üyeleri ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile oturumu locadan takip etti.

CHP genel başkanı genel kurulun kapanmasının ardından partisinin TBMM’deki grubuna giderken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına, “Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım” yanıtını verdi. Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili soruları yanıtlamayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Karamollaoğlu ve Davutoğlu ile makamında görüştü. İki liderin ziyarette Kılıçdaroğlu’na “yeni yasama yılının hayırlı olmasını” diledikleri kaydedildi.

‘NE DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

Yeşil Sol Parti’nin eş sözcüleri ise Erdoğan’ın anayasa çağrısına “Anayasada temel haklar kategorisinde olan haklarımızdan bile faydalanamıyoruz. Böylesi bir durumda tam olarak neyi değiştirmek istiyoruz?” tepkisini gösterdi.