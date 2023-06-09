Meclis'te ilk gündem başörtüsü... DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ne yapacak?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

14 Mayıs seçimlerine CHP çatısı altında giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, toplamda 35 milletvekili çıkardı. Üç partinin TBMM’de, “ayrı bir çatı parti” altında grup kuracağına kesin gözüyle bakılıyor. Üç partinin CHP’den bağımsız ayrı bir grup kurması halinde ise Meclis’teki komisyonlarda milletvekili dağılımı başta olmak üzere dengelerin değişeceği ifade ediliyor.

Ancak bugünlerde kulislerde en çok Cumhur İttifakı’nın sürekli gündeme getirdiği “yeni anayasa çalışmalarının”, TBMM’nin yeni döneminde nasıl yürütüleceği konuşuluyor. TBMM Başkanlığı seçimlerinde, CHP’nin başkan adayı Tekin Bingöl’ü desteklemek yerine DEVA Partisi’nin Mustafa Yeneroğlu’nu, GP ve SP’nin Serap Yazıcı Özbudun’u aday göstermesiyle birlikte “üç partinin yeni anayasa çalışmalarında da Cumhur İttifakı ile birlikte yan yana gelebilme ihtimalinin yüksek olduğu” ifade ediliyor.

‘BAŞÖRTÜSÜ’ TEKLİFİ RAFTA

Seçimlerden önce CHP, “başörtüsü yasa teklifi” vermiş ve bu teklife karşı Erdoğan da “anayasa resti çekmişti”. AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla da “başörtüsü serbestisi” getiren anayasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunulmuş ve komisyonda kabul edilmişti. Teklifin genel kurula gelmesi beklenirken 6 Şubat depremleri nedeniyle AKP ve MHP, teklifi “bir süreliğine rafa kaldırmıştı”. Ancak her iki parti de başta “başörtüsü serbestisi” olmak üzere yeni anayasa vaadinden geri adım atmadı.

Erdoğan, ikinci tur seçimlerini kazanmasının hemen ardından yaptığı açıklamalarda “yeni anayasa vaadini” gündemde tutuyor. TBMM başkanı seçilen Numan Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ilk açıklamalarında da “Yeni anayasa” vurgusu ön plana çıktı. Yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte AKP’nin anayasa teklifi üzerinde çalışmalara hız vereceğine işaret ediliyor. Ancak TBMM’de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakı’nın yeni bir anayasa için Meclis’te referandumsuz 400, referandum içinse en az 360 milletvekiline ihtiyacı var. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin toplam 35 vekil sayısı ile birlikte, Cumhur’un anayasayı refaranduma götürebilmek için yalnızca “2 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor”. DEVA, Gelecek ile SP’nin de yeni bir anayasa için “Cumhur İttifakı ile uzlaşıya açık olduğu” kaydediliyor.

‘ÖNERİLERİMİZİ SUNARIZ’

DEVA ve Gelecek yetkilileri de “sivil anayasa” vurgusunu yapıyor; Cumhur’un “samimi bir şekilde yapacağı yeni anayasa çalışmalarına mesafeli yaklaşmayacaklarını, yeni anayasa ile ilgili kendi görüş ve önerilerini de konuşabileceklerini” belirtiyor.

HUKUKÇULAR TEPKİLİ

AKP ve MHP’nin hazırladığı yasa teklifi “başörtüsü serbestisi” ve “ailenin korunması yasasında değişiklik” öngörüyor. Hukukçular anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile aile ve çocuğun korunmasına ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngören teklife tepki gösteriyor. Teklifin kamuda peçe ve çarşafa da kapı açacağının altını çizen demokratik toplum örgütleri, değişiklik ilk gündeme geldiğinde “Teklif, laiklik, demokrasi, yurttaşlık hakları açısından kaos yaratır. Doğrudan iktidar eliyle halk kutuplaştırılmak isteniyor. Çokeşliliğin önü açılmak isteniyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

