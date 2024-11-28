Meclis’te ‘İşgücü Uyum Programı’ tartışması: 'Çalışma Bakanlığı böyle bir şey içinde olabilir mi?'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:47

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:48

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören ancak sağlık hizmetlerinden yararlanmada yeni ücretleri getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin Başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayit Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneşin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Komisyonda söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İŞKUR İş Gücü Uyum Programı’na değinerek, “Bu programda iki tane makro problem var. Bunu dile getirdik. Bu programa göre istihdam edilenler asgari ücretin altında istihdam ediliyorlar ve sigortasız olarak çalıştırılıyor. Bunu yapan da bizzat Çalışma Bakanlığı’nın kendisi” dedi.

Bilgin, komisyonda yer alan İŞ-KUR temsilcisi Güneş’e yönelik “Sigortasız işçi çalıştırmak! Böyle bir şey içinde olabilir mi Çalışma Bakanlığı? Bu konuyu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, sigortasız işçi çalıştırmakla mücadele eden bir devlet. Bunu kabul edemeyiz. Bu siyasi bir mevzu değildir” dedi.

Güneş ise programın çalışma programı olmadığını belirterek, “İşgücü için katılımı için program. Genel Sağlık Sigortası’nı yapıyoruz.” dedi. Bilgin de “Hayatım sen çalıştırıyor musun çalıştırmıyor musun? Bu anayasaya aykırı. Bir saat de olsa bir gün de olsa sigorta yapmak zorundasın” yanıtını verdi.

Bilgin, “Eğitim diye yazarak meseleyi sosyal devletin dışına çıkarmazsınız. Bunu kabul etmiyorum” dedi ve bu konu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın komisyona çağırılmasını isteyeceğini söyledi.

‘AİLE HEKİMLERİNİN SORUNU PARA DEĞİL’

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise yeni torba yasada aile hekimliğine ilişkin düzenlemelere işaret ederek “Aile hekimlerinin sorunu para değil. Bence bir meslek grubunu rencide eden bir yaklaşım. Sistemsel bir sorundan bahsediyoruz. Aile hekimlerine ekstra bir para vermek çözüm değil. Onurlu ve koruyucu hekimliğe yakışan bir sistem koymak gerekiyor” diye konuştu.

‘SAĞLIĞIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ TÜRKÜSÜ’

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de şu ifadeleri kullandı:

“Yasa teklifinde olanlardan ziyade olmayanlar önemli. Teklifte sosyal güvenlik ve çalışma sorunlarıyla ilgili hayatı sorunlarla ilgili çözümler yok. Sağlığın özelleştirilmesi türküsünü tekrar tutturuyorsunuz.

Maalesef aile sağlığını, merkezlerini ticarethaneye çevirmek istediğini görüyoruz. Raporların ücretli hale getirilmesini öngörüyorsunuz. Aile hekimliğine ilk kez geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetini getirmiş oldunuz. Emeklilere ilişkin adaletsizliği giderecek düzenleme yok.”

İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşcı da, Özellikle açıkları olan bir sisteminin neye mal olduğunu Yenidoğan çetesiyle gördük. Sıfır riskli bir dil kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de eksik bulduğumuz kısımlar var. Toplantı devam ederken etki analizini görmek istiyoruz” dedi.