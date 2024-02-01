AB Komisyonu Çin için Alman şarj ortak girişimini onayladı: 10 bin şarj noktası...

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:36

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:36

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) Birleşme Yönetmeliği kapsamında planları onayladı ve süreci hızlandırdı. Bu, Mercedes-Benz Group China ve BMW Brilliance Automotive'in Çin'de bir hızlı şarj ağı için 50:50 ortak girişim kurabileceği anlamına geliyor. Şirketlerin 2026 yılı sonuna kadar tüm elektrikli araç sürücülerine açık yaklaşık 7 bin elektrikli araç şarj noktasına ev sahipliği yapacak 1.000 lokasyon inşa etmek istedikleri bildiriliyor.

Komisyon yaptığı açıklamada, Avrupa ekonomik alanı üzerindeki sınırlı etkisi göz önüne alındığında, bildirilen işlemin rekabet endişeleri yaratmayacağı sonucuna vardı.

Ortak girişim, elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin en yoğun olduğu bölgelere odaklanarak bu yıl Çin'de kurulumlara başlamak istiyor. Ortaklar Kasım 2023'te ortak girişimi duyururken "mümkün olan her yerde" elektriğin doğrudan yenilenebilir kaynaklardan elde edileceğini söyledi.

10 BİN ŞARJ NOKTASI

Şarj kapasitesi veya tam teknoloji ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Otomobil üreticileri, müşterilerin Plug & Charge ve rezervasyon gibi çeşitli işlevlerden yararlanacağını duyurdu.

Açıklamada, "Hem Mercedes-Benz hem de BMW, Çin pazarına hızlı, kullanışlı, güvenilir ve kişiye özel şarj çözümleri sunmak için küresel ve Çin şarj operasyonlarından elde edilen uzmanlığın yanı sıra Çin yeni enerjili araç (NEV) pazarını derinlemesine anlayacak" denildi.

Mercedes-Benz, Çin, ABD ve Avrupa'da devam eden girişimlerle yüksek güçlü şarj ağları kurma deneyimine sahip. Otomobil üreticisi bu on yılın sonuna kadar dünya çapında 10 bin şarj noktasına sahip 2 binden fazla HPC merkezi işletmeyi hedefliyor. Çin'de bu alandaki faaliyetler yeni ortak girişim ile koordine edilebilir, ancak bu henüz doğrulanmadı.

Öte yandan BMW'nin kamuya açık şarj istasyonlarını kendi etiketi altında inşa etmesi veya işletmesi gerekiyor. Bavyeralı şirket sadece Avrupa'da Ionity gibi daha büyük ortak girişimler ve ABD'de yaz aylarında yedi otomobil şirketi tarafından başlatılan büyük bir proje aracılığıyla HPC ağlarının geliştirilmesinde yer alıyor. Ancak şu anda Çin'e odaklanan BMW, bu şekilde en azından Avrupa, ABD ve Çin'den oluşan üç temel bölgeyi kapsıyor.