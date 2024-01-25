Meclis’te sular durulmuyor: 'Hizbullah denen terör örgütü...'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 18:33

Güncelleme: 25.01.2024 - 18:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) verdiği grup önerisi konuşulurken, CHP ve HÜDA PAR milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, HÜDA PAR milletvekili Şehzade Demir’e yönelik şu ifadeleri kullandı:

“HÜDA PAR denen partinin milletvekili partimiz hakkında iddialarda bulundu. Seçim meydanlarında da aynı şeyi söyledik. Daha dün Ali Gaffar Okkan'ın ölüm yıl dönümüydü. Katledilmişti. Hizbullah denen terör örgütünün bu cinayeti işlediğinde hiçbir tartışma yoktu. Çıktı partinizin genel başkanı ‘Hizbullah bir terör örgütü değildir’ dedi. Oysa herkes biliyor ki Hizbullah cani bir terör örgütüdür. Sizin genel başkanınız ‘Türkiye’de özerkliği tartışabiliriz’ dedi. Benim kızgınlığım AKP’nin sizi parlamentoya taşıması. Söylüyorum, ne işiniz var bu parlamentoda? Misakı Milli sınırlarına inanan kurucu partinin milletvekili olarak ben rahatsızım. Siz Hizbullah’ı savunamazsınız. Siz bu ülkede özerkliği tartışamazsınız. Siz Cumhuriyet’ten bu yana bizim partimizi tartışabilecek en son parti ve milletvekilisiniz.” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR milletvekili Şehzade Demir şunları söylemişti:

“CHP Türkiye’nin bütün sorunlarını geride bırakarak siyasetini HÜDA PAR’ı hedef alması üzerinden geliştiriyor. HÜDA PAR 2012’de kurulmuş bir partidir. Olayları çok öncesinden getirip HÜDA PAR’a mal etmeye çalışıyor. O zaman biz de sizi tek partili dönemde işlenen tüm cinayetlerden, katliamlardan sorumlu tutarız. O zaman siz katilsiniz, siz canisiniz. O zaman böyle diyeceğiz.”