Mehmet Barlas'tan 'Gülşen' yorumu: 'Seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz'
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, dört ay önceki sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'in tutukluluğuna ilişkin "Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz" dedi.
Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verildi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü "Turkuvaz Medya neden hedefte" başlıklı köşe yazısında, Gülşen'in ev hapsi uygulanarak tahliyesini değerlendirdi.
Barlas, "Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu. Gülşen'in saçma sözlerine sert tepki verenler yüzde yüz haklı iken tutuklama kararıyla Gülşen mağdur duruma düştü" dedi.
Barlas, Gülşen'in tutukluluk olayını "Seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz" diyerek değerlendirdi.
"DERS OLMALI"
Barlas'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Son dönemde şaşırtıcı olaylarla karşılaşıyoruz. Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması da bunlardan biri. 3 günlük tutukluluğun ardından Gülşen tahliye edildi. Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu. Gülşen'in saçma sözlerine sert tepki verenler yüzde yüz haklı iken tutuklama kararıyla Gülşen mağdur duruma düştü. Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı.
Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı."
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