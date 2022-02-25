Mehmet Metiner'den iktidara Ukrayna uyarısı: Yıkıma uğratacak bir sürece sokabilir
Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Ukrayna krizine dair iktidarı uyardığı yazısında "Bu çatışmanın içine Türkiye’nin dahil edilmesi, Biden’in Putin ve Erdoğan liderliğine yönelik tasfiye operasyonunun bir parçası" dedi.
Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü "Türkiye’nin zor tercihi… Türkiye’yi bekleyen zorluklar nasıl aşılabilir?" başlıklı köşe yazısında iktidarı Ukrayna kriziyle ilgili izlenecek politikalar konusunda uyardı.
"Mesele kimin haklı kimin haksız olduğu meselesi değil. İki süper güç arasındaki güç oyununu görüp ona göre oyun bozucu aktör olabilmektir asıl mesele" diyen Metiner, "Başkalarının iktidar kapışmasında oyun kurucu aktör olmak yerine oyunun bir figüranı olmayı kabul edenler kendileriyle birlikte ülkelerini de felakete iterler" yorumu yaptı.
Krizin nerede durup neye dönüşeceğinin de belirsiz olduğunu belirten Metiner, "O yüzden bu belirsizlik sürecinde Türkiye’nin oyun kurucu bir aktör olarak tarih sahnesindeki yerini alması çok önemlidir" deyip iktidarın "yanlış adım" atmaması konusunda ikaz etti.
"Atılacak yanlış bir adım, Erdoğan liderliğini sonlandırmayı olmazsa olmaz önemde gören Biden planının başarılı olmasıyla sonuçlanabileceği gibi ülkeyi yıkıma uğratacak bir sürece de sokabilir. O yüzden bir yanda Biden’in içimize yönelik hamlesini boşa çıkartacak, öte yanda bölgenin barışına katkı sunacak ilkeli bir duruşun aktörü olacak bir siyasi aklın esas alınması şart" ifadelerini kullanan Metiner "Bu savaş tırmanırsa yaz sezonunda turizm sektöründe beklediğimiz cari fazlalık hayal olur. Daha kötüsü sadece turizm alanında değil ekonomimiz kötürüm olur. Şimdiden dolar tekrar yükselmeye başladı. Mikro ekonomik dengelerimizin bozulması, yeni ekonomik sistemimize duyulan güveni yok eder. Bunun yol açacağı siyasi iklimin doğuracağı sonuca değinmeme gerek yok. Biden’in bir taşla iki kuş vurma oyununa gelmemek o yüzden çok önemli. Zira bu çatışmanın içine Türkiye’nin dahil edilmesi, Biden’in Putin ve Erdoğan liderliğine yönelik tasfiye operasyonunun bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin ABD/NATO adına Rusya’yı karşısına almaması gerektiğini ifade eden Metiner, "Ne Ukrayna adına Rusya’yı ne Rusya adına Ukrayna’yı gözden çıkaran bir tutumun sahibi olmayışımız en doğru karardır. Biz her olaya Ankara’dan bakarız. Bizim önceliğimiz kendi milli çıkarlarımızdır” dedi.
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