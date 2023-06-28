Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:53

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:53

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kızının düğünü basılarak rehin alınan, DEVA Partisi'nin kurucularından olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti. Peki, Mehmet Şanver kimdir, nereli? Emekli Korgeneral Mehmet Şanver neden öldü? Mehmet Şanver hangi partide görev yaptı? İşte, Mehmet Şanver hakkında merak edilenler...

MEHMET ŞANVER KİMDİR?

Mehmet Şanver, 16 Kasım 1957 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tamamladı.

1975 Yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1979 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu.

1993 Yılında Hava Harp Akademisi’ni Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle ve dereceyle bitirdi.

1993-1997 yıllarında Balıkesir 9ncu Ana Jet Üssü’nde çeşitli görevlerin akabinde 192nci KAPLAN Filo Komutanlığı yaptı.

Yoğun Ege görevlerinin yanında, Filosu ile İtalya’ya intikal edip NATO’nun Bosna operasyonu kapsamında hava savunma görevlerini icra etti. NATO madalyası ile ödüllendirildi. Komutanlığı döneminde 192nci Filo Türkiye’de en başarılı Hava Savunma Filosu seçildi; kendisi üstün birlik yetiştirme ve eğitim başarı ödülüne layık görüldü.

1999-2001 yılları arasında Ottava (Kanada) Askeri Ataşesi olarak görev yaptı.

2004’te birinci sıradan Tuğgeneralliğe terfi etti. 2008 ve 2012 yıllarında yine birinci sıradan Tümgeneral ve Korgeneralliğe terfi etti.

Generallik kariyeri boyunca; Hava Kuvvetleri Plan Program Daire Başkanı, 9ncu Ana Jet Üs (Balıkesir) Komutanı, 1nci Kuvvet (Eskişehir) Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı, 1nci Hava İkmal Bakım Merkezi (Eskişehir) Komutanı, Hava Lojistik Komutanı, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve son olarak Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yaptı.

Üs komutanlığı esnasında En Başarılı Muharip Birlik ödülünü alarak eğitim başarı ödülü ile taltif edildi. Komuta ettiği dönemde İkmal Bakım Merkezi uluslararası kalite güvenlik sertifikası (AS9110A) alan Türkiye’deki ilk ve Avrupa’daki tek askeri fabrika oldu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak pek çok iç güvenlik operasyonunu yönetti ve bunlara bizzat katıldı. Bu çerçevede, harekat, lojistik ve savunma sanayi alanlarında önemli bir yöneticilik deneyimini haiz oldu.

15 Temmuz sonrasında, mutat tarihine göre öne çekilerek 28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında görev süresi bir yıl uzatılmış ve Harp Akademileri Komutanı olarak atanmış olmakla birlikte, bu görevi kabul etmeyerek kendi isteği ile emekli oldu.

MEHMET ŞANVER ÖZEL HAYATI

Mehmet Şanver, evli ve iki çocuk babasıydı.

MEHMET ŞANVER NEDEN ÖLDÜ?

Şanver'in vefatını DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu. Babacan, "Çok üzgünüm. Partimizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Emekli Korgeneral Mehmet Şanver’i kaybettik. Onda, vatanperverliğin ve demokratlığın ayrılmazlığını gördük. Ailesinin, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.