Mehmet Şimşek Erdoğan'la görüntülendi: 'Ekonominin başına mı geçecek?'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la törende görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 09:24
Mehmet Şimşek Erdoğan'la görüntülendi: 'Ekonominin başına mı geçecek?'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi. 

Şimşek’in AKP'nin etkinliklerinde görüntü vermemesi, partiden ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.


Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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