Melek Mosso: Beni asla susturamazlar
Şarkıcı Melek Mosso, peş peşe iptal edilen konserler sonrası Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.
20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi konseri izledi.
"BENİ ASLA SUSTURAMAZLAR"
Mosso, 4 yıl önce de Mersin'e Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın daveti ile geldiğini belirterek, "O zaman evimizde gibi ağırlanmıştık, aile olmuştuk ve ben dedim ki, 'Mezitlili oldum' Bir tarafım artık Mersinli. Şu an evimde, komşularımla, dostlarımla gibiyim. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman daha azdık, bu akşam daha kalabalığız. İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız. Niye? Tabii ki, müziği susturamadıkları için çoğalacağız. Melek Mosso'yu susturamadıkları için çoğalacağız. İstemeyenlere inat, karanlığa inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam. Beni asla susturamazlar. Çünkü korkusuz, özgür kadınlar görmeyi istiyorum bu ülkede. Sadece ben değil, bütün çocuklarımız, kız çocuklarımızı, gençlerimizi, özgürce dans eden, şarkı söyleyen, giyinen, konuşan kadınlar görmek istiyorum bu ülkede" dedi.
Mosso, konser sonunda 'İzmir Marşı' ile sahneden ayılırken kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
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