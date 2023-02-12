Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ı hedef gösterdi. Twitter'da paylaşım yapan Gökçek, "Atın bu devlet düşmanını içeri" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:21
Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, depremde en çok hasar alan illerden olan Hatay'da incelemelerde bulundu.

Halk TV'ye verdiği röportajda iktidarı eleştiren Şık özetle şunları kaydetti: "Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Devleti sadece hak ararken cop, biber gazı olarak görmek istemiyorum. Burdaki tablodan sonra böyle bir devletin düşmanı olmak hak ve meşrudur."

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise söz konusu Twitter hesabından "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri" notuyla paylaştı.


melih gökçek ahmet şık 6 Şubat depremi deprem türkiye işçi partisi

İlgili Haberler

Barış Atay ve Ahmet Şık'tan 'Twitter kısıtlamasına' sert tepki: 'Cinayet işlemekle eş değer'

Barış Atay ve Ahmet Şık'tan 'Twitter kısıtlamasına' sert tepki: 'Cinayet işlemekle eş değer'
TİP'li Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: 'Seni yargılamayan şerefsizdir'

TİP'li Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
Ahmet Şık'tan MHP'li Semih Yalçın'a: Hapiste gereken kişinin partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal

Ahmet Şık'tan MHP'li Semih Yalçın'a: Hapiste gereken kişinin partisinin adının karıştığı bir cinayeti örtbas etmeye kalkışması normal

En Çok Okunan Haberler