Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık'ı hedef gösterdi. Twitter'da paylaşım yapan Gökçek, "Atın bu devlet düşmanını içeri" ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, depremde en çok hasar alan illerden olan Hatay'da incelemelerde bulundu.
Halk TV'ye verdiği röportajda iktidarı eleştiren Şık özetle şunları kaydetti: "Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Devleti sadece hak ararken cop, biber gazı olarak görmek istemiyorum. Burdaki tablodan sonra böyle bir devletin düşmanı olmak hak ve meşrudur."
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise söz konusu Twitter hesabından "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri" notuyla paylaştı.
YETER ARTIK,— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 11, 2023
ATIN BU DEVLET DÜŞMANINI İÇERİ… pic.twitter.com/HKC8mIe0jN
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