Melih Gökçek, Ahmet Şık'ı hedef gösterdi: Atın bu devlet düşmanını içeri

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 18:21

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:33

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, depremde en çok hasar alan illerden olan Hatay'da incelemelerde bulundu.

Halk TV'ye verdiği röportajda iktidarı eleştiren Şık özetle şunları kaydetti: "Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Devleti sadece hak ararken cop, biber gazı olarak görmek istemiyorum. Burdaki tablodan sonra böyle bir devletin düşmanı olmak hak ve meşrudur."

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise söz konusu Twitter hesabından "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri" notuyla paylaştı.