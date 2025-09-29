Melih Gökçek ile ilgili suç duyurularına takipsizlik kararı veren savcı için 'FETÖ firarisi' iddiası!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Melih Gökçek ve ailesine ilişkin yayımladığı “ahtapot” şemasında, FETÖ soruşturmalarıyla anılan isimlerin yer aldığı belirtildi.

Yavaş’ın paylaştığı şemada, Gökçek hakkındaki suç duyurularına ilişkin takipsizlik kararını veren savcının FETÖ davasından 9 yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu iddia edildi.

Yavaş’ın yaptırdığı teftiş kurulu incelemesine göre, Gökçek’in Sakınan’ın Etimesgut’taki arsasında yedi kez imar değişikliği yaptırdığı ve bunun sonucunda milyonlarca lira rant sağlandığı tespit edildi. Gökçek hakkında çok sayıda suç duyurusu için “takipsizlik’’ kararı veren savcının FETÖ davasından 9 yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu öne sürüldü.

BAŞKA İSİMLER DE ŞEMADA

Sözcü'de yer alan habere göre, Yavaş’ın “Gökçek ailesini besleyen örgütteki kişi ve kurumlar” olarak nitelendirdiği “ahtapot” şemasında, 28 Şubat davasının savcısı olan ve FETÖ davasından yargılanıp 17 yıl hapse mahkûm edilen eski savcı Mustafa Bilgili de yer aldı. Şemada ayrıca Ankara’da belediye ile imar planlarını yeniden düzenleyen ve kat artışı yapan uygulamaların kaynağı olduğu iddia edilen imar şirketleri de gösterildi.

Mansur Yavaş, önceki gün yaptığı konuşmada Melih Gökçek’in sekiz yıldır lojmandan çıkmadığını belirterek, “Evden de çıkmıyorlar. Belediyeye ait her şeyi sahiplenmişler. Sanki Ankara bizimmiş gibi belediyenin mallarını şahsi malımız gibi kullanmışlar şimdiye kadar. Daha ayrıntılı çok şey ispat edeceğimiz. Kamuoyuna serip bu ailenin, Türkiye’nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğiz. Görsün insanlar, görsün ki suç işleyenin yanına kâr kalmıyor” ifadelerini kullanmıştı.