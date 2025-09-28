Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tunç’un bağımsız tarafsız yargısı Gökçeklere neden işlemiyor?
Orhan Bursalı
Tunç’un bağımsız tarafsız yargısı Gökçeklere neden işlemiyor?

28.09.2025 04:00
Haftada birkaç kez her ciddi karın ağrısı hukuk olayı ortaya çıktığında, “Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsız ve tarafsızdır, yıpratılmamalıdır” kalıp sözlerini dile getirerek göreve getirilişinin gereğini başarıyla sürdüren atanmış Adalet Bakanı Tunç, mesela Ankara’yı babasının çiftliği gibi yöneten Gökçekler hakkında 100’e yakın suç duyurusu konusunda neden susuyor? Murat Ağırel’in Parsel Parsel kitapları ile aleniyet kazanan “suç” dosyaları herkesçe biliniyor.

Adalet tarafsız ve bağımsızsa başkan Mansur Yavaş’ın yıllar önce savcılığa teslim ettiği 100’e yakın yolsuzluk dosyası neden takipsizlikte? Savcılığa şöyle söylemesi gerekmez mi: “Yahu savcılar ben tarafsız ve bağımsız yargı diyorum, siz de beni yalanlarcasına bu dosyaları açmıyor ve Gökçekleri soruşturmuyorsunuz bu ne iş?”

Farkındayım, komik bir şey söylüyorum.

Tunç kulaklarıma şunu fısıldıyor sanki: “Yahu Orhan bu konularda karar verici ben miyim sanıyorsun? Konuşan ben miyim yoksa oturduğum makam mı, sence?” Bu itiraza hak mı versem, yoksa “Öyleyse ikide bir bağımsız ve tarafsız yargıdan söz etme mi” desem, bilemedim!

54 DOSYA MASANIZDA

Suç duyurusu yapılan dosyaların bir bölümüne savcılıkça takipsizlik kararı verildi. Bunlardan en hafif suçlamayı içeren biri olsa, CHP’li belediyelerin canına okuyan bir soruşturma ve tutuklama başlardı. Nitekim şimdi Ankara Büyükşehir’e açılan konser davası buna tipik bir örnek. Yahu adam milyarları götürmüş, belediyenin lüks arabası bile altından ancak mahkeme kararıyla geri alınmış, oturduğu evi de teslim etmekten kaçınıyor.

Takipsizliğe uğrayan bu dosyalarla birlikte 54 dosya, sayın Tunç, size gönderiliyor, kanun yararına bozma isteğiyle.

Boş verin kanun yararına bozmayı, Türkiye yararına, Ankara halkı yararına, bu ülke yararına bozulması için içinizde bir duygu belirmesini diliyoruz. Hukuk, hak için, millet için, adalet içindir.

Mesela Yavaş’ın sorusunu merak edin: 600 milyonluk villayı hangi parayla yaptılar?

YAVAŞ’TAN HATIRLATMALAR

- “İhaleye fesat ve kamu zararı iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında 100’e yakın şikâyetimiz oldu. Bu dosyaların sonucuna baktığımızda 55 dosyada bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11 dosyada bilirkişi raporu alınmadı bile. Ancak hiçbir dosyada adli yaptırım ya da tutuklama olmadı. Üstelik bunlardan ikisi bizzat Melih Gökçek’in tarafı olduğu dosyalardır ve tam 6 yıldır hiçbir işlem yapılmadan bekletilmektedir.”

- “Süs bitkileri alımında bugünkü rakamı 8 milyar 900 milyonluk kamu zararı var. Takipsizlik kararı verildi.”

- “Gürcistanlı masözü belediyeden maaşını vererek evinizde çalıştırıyorsunuz. Bunu kendi hizmetinde kullandığı birisine belediyenin parasını ödettirir mi Allah aşkına!”

- “Ankapark’ı tanıtacağız diye Cidde’de reyon tutmuşlar. Ama eşleri ile birlikte belediyenin parası ile umre gezisi yapmışlar. Devletin parasıyla o umreyi nasıl içinize sindirdiniz?”

‘SUÇ ÖRGÜTÜ ŞEMASI’

- “Bu şema, Gökçek’in nasıl bir örgüt kurup Osmanlıspor’u, ailesine ve ailesine ait kurumları nasıl beslediği ve nasıl ihaleleri verdiğini gösteriyor. Ama bugüne kadar hiçbiri dava konusu edilmedi. Suç işlemek için çete kurmak hakkında dilekçeyi hazırlıyoruz.”

- “Bir konsere 40 milyon mu verilir, deniyor. Bir festival için gong çalması için Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler.”

BİR AİLEYE BİR YILDA 150 İHALE

- “Bir aile var. Bu aileye bir yılda 150’ye yakın ihale verilmiş. Siz 1 yılda 150 ihale alabilmek için şartnameleri yetiştirip dosyaya koyamazsınız. Belli ki önceden hazırlanıp bu ihaleler yapıldı.”

- “Büyük yolsuzluklardan biri Belbeton AŞ’nin özelleştirilmesi. Belbeton AŞ’yi satın alan Osman Gökçek ile yakınlığı bilinen Genç İnşaat. Şirketin değeri 11 milyon dolar olarak belirlenmiş. Sonra 7 milyon dolar sermaye artışı yapıp şirketin kasasına koymuşlar. Kamu zararı 1.2 milyar TL’dir.”

- “Melih Gökçek FETÖ’cülerle ilişkisini kamuoyuna çıkarak çeşitli defa ‘Ben bunlarla çok haşır neşir oldum’ diyor. Meclis üyeleri ve personellerinin birçoğu kaçak. Genel sekreteri FETÖ’den dolayı kaçak. Şikâyet ediliyor ve 20 Ağustos’ta hakkında tahkikat başlıyor ama ona hiçbir şey yapmıyorlar.”

***

Bakan beye yeniden duyurulur.

Merak: İktidarın değişeceği belirince, kimler hangi ülkeye kaçacak, devletin bilgisi var mı? Paralar nerelere yığılıyor?...

