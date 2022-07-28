Melih Gökçek 'sen benim çocuğum yaşındasın' dedi, Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu

28 Temmuz 2022 Perşembe, 07:50

TV5 ekranlarında yayınlanan Mustafa Yılmaz’ın sunduğu 'Kulis Ankara' programına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Gültekin ile canlı yayına telefonla bağlanan Melih Gökçek arasında gerginlik yaşandı.

Gültekin'in açıklamaları sonrası canlı yayına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bağlandı.

'ÇOCUKLAR BİLE BÖYLE PROJELERE PARA GÖMMEZDİ'

Gökçek, Gültekin'in yaklaşımını eleştirerek, "Bana bak Volkan, böyle büyük laflarda bulunma sen benim çocuğum yaşındasın haddini bil" sözlerine Gültekin, "Ben 36 yaşında şu anda ABB’nin bir bürokratıyım. Siz ise 2017’de Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmiş bir vatandaşımızsınız. Yaşın bir önemi yok. Eminim ki benden çok daha küçük çocuklar bile böyle projelere para gömmezdi" yanıtını verdi.