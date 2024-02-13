Memleket Partisi adaylarını açıkladı! Ankara'da Yavaş'a rakip

Memleket Partisi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Zafer Burak Hasar aday olarak çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:18
Memleket Partisi adaylarını açıkladı! Ankara'da Yavaş'a rakip
Abone Ol google-news

Memleket Partisi aday tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Partinin Genel Başkanı Muharrem İnce toplantıda başta Ankara olmak üzere Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını açıkladı.

Partinin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıldı.

Toplantıda açıklanan adaylar ise şu isimler oldu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Zafer Burak Hasar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ethem Eke

Adıyaman Belediye Başkanı Adayı: Prof. Dr. Ahmet Özalp

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ruşen Sever

Çanakkale Belediye Başkanı Adayı: Atalay Seçkin

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Çağlayan

Edirne Belediye Başkanı Adayı: Çiğdem Bora

Giresun Belediye Başkanı Adayı: Suat Öndaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Cuma Akpınar

Kastamonu Belediye Başkanı Adayı: Ayten Urganioğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Deniz Coşkun

Kırıklareli Belediye Başkanı Adayı: Aslı Eligüzel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ünsal Karasağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Gülnur Efe

Osmaniye Belediye Başkanı Adayı: Bekir Levent Ersoylu

Rize Belediye Başkanı Adayı: Atilla Kayhan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Seyit Ahmet Koçak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Barış Tunca

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ali Ertuğrul Aybay


Memleket Partisi haberleri aday haberleri adaylar haberleri Seçim haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor

Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı artıyor
25 yılı unuttu... Murat Kurum'un 'seçim şovu' sürüyor: 'Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek'

25 yılı unuttu... Murat Kurum'un 'seçim şovu' sürüyor: 'Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek'
MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...

MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü

CHP, Hatay için Haluk Levent'e teklif götürdü
Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu

Hasan Can Kaya ters köşe oldu! Beklemediği anda gelen cevap karşısında şoke oldu
CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi

CHP, Malatya ve Adıyaman’da iki kentin milletvekilini başkan adayı olarak gösterecek: Ağbaba ve Tutdere sürprizi
Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’

Patronundan aldığı ahlaksız teklifi ifşa etti! ‘Eleman mı sevgili mi arıyorlar anlamadım’
İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal

İBB haklı bulundu... Atatürk Havalimanı'nda 'millet bahçesi' talanına iptal
Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti

Survivor All Star karıştı! Yunus Emre Acun Ilıcalı’ya rest çekti
TİP Hatay kararını verdi: O isim yarın açıklanacak!

TİP Hatay kararını verdi: O isim yarın açıklanacak!
Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi

Plajda kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyadan ifşa edildi