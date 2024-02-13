Memleket Partisi adaylarını açıkladı! Ankara'da Yavaş'a rakip
Memleket Partisi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Zafer Burak Hasar aday olarak çıkarıldı.
Memleket Partisi aday tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Partinin Genel Başkanı Muharrem İnce toplantıda başta Ankara olmak üzere Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını açıkladı.
Partinin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıldı.
Toplantıda açıklanan adaylar ise şu isimler oldu:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Zafer Burak Hasar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ethem Eke
Adıyaman Belediye Başkanı Adayı: Prof. Dr. Ahmet Özalp
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ruşen Sever
Çanakkale Belediye Başkanı Adayı: Atalay Seçkin
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Çağlayan
Edirne Belediye Başkanı Adayı: Çiğdem Bora
Giresun Belediye Başkanı Adayı: Suat Öndaş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Cuma Akpınar
Kastamonu Belediye Başkanı Adayı: Ayten Urganioğlu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Deniz Coşkun
Kırıklareli Belediye Başkanı Adayı: Aslı Eligüzel
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ünsal Karasağız
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Gülnur Efe
Osmaniye Belediye Başkanı Adayı: Bekir Levent Ersoylu
Rize Belediye Başkanı Adayı: Atilla Kayhan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Seyit Ahmet Koçak
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Barış Tunca
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ali Ertuğrul Aybay
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