Memleket Partisi adaylarını açıkladı! Ankara'da Yavaş'a rakip

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:18

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:40

Memleket Partisi aday tanıtım toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Partinin Genel Başkanı Muharrem İnce toplantıda başta Ankara olmak üzere Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde adaylarını açıkladı.

Partinin Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıldı.

Toplantıda açıklanan adaylar ise şu isimler oldu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Zafer Burak Hasar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ethem Eke

Adıyaman Belediye Başkanı Adayı: Prof. Dr. Ahmet Özalp

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ruşen Sever

Çanakkale Belediye Başkanı Adayı: Atalay Seçkin

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Çağlayan

Edirne Belediye Başkanı Adayı: Çiğdem Bora

Giresun Belediye Başkanı Adayı: Suat Öndaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Cuma Akpınar

Kastamonu Belediye Başkanı Adayı: Ayten Urganioğlu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Deniz Coşkun

Kırıklareli Belediye Başkanı Adayı: Aslı Eligüzel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ünsal Karasağız

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Gülnur Efe

Osmaniye Belediye Başkanı Adayı: Bekir Levent Ersoylu

Rize Belediye Başkanı Adayı: Atilla Kayhan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Seyit Ahmet Koçak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Barış Tunca

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı: Ali Ertuğrul Aybay