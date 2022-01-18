Şarkısı üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi

18 Ocak 2022 Salı, 09:49

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri gündem olmuş, Aksu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti.

POLİS GRUBU UZAKLAŞTIRDI

Son olarak, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Milli Beka Hareketi, Sezen Aksu’yu Beykoz Kanlıca’daki evinin önünde, şarkısında geçen sözlerden dolayı protesto etmek istedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki yaklaşık 20 kişiden oluşan grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı’nda saat 20.30’da toplanan grup, Sezen Aksu’yu protesto edip, basın açıklaması yaptı.

Kanlıca Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklama sonrası grup sorunsuz şekilde dağıldı.



Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu’nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen ’Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya’ sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu ’Minik Cahile’ haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu Milletin ve bu Ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam’ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.



NE OLMUŞTU?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın bazı isimler; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti.

Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı.