Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Düzce milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:39
Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Düzce milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UĞUR SOYDAŞ

BASRİ CAN SOYLU

SEMİH VURUŞ




Memleket Partisi Milletvekili Düzce

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