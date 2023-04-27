Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:36

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL İBRAHİM KABAKLI

MİKAİL YILMAZ



