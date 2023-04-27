Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Kilis milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kilis milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kilis milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kilis milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ KİLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALİL İBRAHİM KABAKLI
MİKAİL YILMAZ
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