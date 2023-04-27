Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 23:38

Güncelleme: 27.04.2023 - 23:38

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Osmaniye milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Osmaniye milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BEKİRLEVENT ERSOYLU

ALİ ÖNER

FURKAN İMADOĞLU

ALİ BERAT ERKARGIN



