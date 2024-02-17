Memleket Partisi İBB başkan adayı kim? Memleket Partisi'nin İstanbul adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli?

Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu. Berk Hacıgüzeller Memleket Partisi İBB başkan adayı olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:08
Memleket Partisi İBB başkan adayı kim? Memleket Partisi'nin İstanbul adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli?
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Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Berk Hacıgüzeller oldu.

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı.

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Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Daha sonra değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermektedir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.


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