Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:04

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kırklareli milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kırklareli milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASLI ELİGÜZEL

İDİL ÖZKAN

GİZEM DOĞAN