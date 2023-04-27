Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:04

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:04

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Nevşehir milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NECATİ GÜNGÖR

MUSTAFA ARSLAN

GÜRKAN ORAN ÇETİNKAYA



