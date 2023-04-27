Memleket Partisi Niğde milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Niğde milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:06

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:06

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Niğde milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Niğde milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Niğde milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Niğde milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Niğde milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

UFUK TEKELİ

FEHMİ MERAL

TAYYİP ÖKMEN