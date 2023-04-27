Memleket Partisi Ordu milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Ordu milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:07

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Ordu milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Ordu milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Ordu milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Ordu milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Ordu milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEBANUR ÖZDEMİR

ÖYKÜ ÇALIŞ

CUMHUR İNCE

MUSTAFA BAŞTEPE

BATUHAN YILMAZ

SEDA GÜLER



