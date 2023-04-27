Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Şanlıurfa 7. sıra milletvekili adayı, Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Şanlıurfa 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET PAR
MEHMET POLAT
AHMET METİN OKAY
BEDİR KEMAL
MİNEGÜL GÜRSES
İSA AKDAĞ
FURKAN ÇİFTÇİ
OSMAN SABRİ ALPFİDAN
OĞULCAN İPEK
YETER SAYNUR SALLI
MEHMET UZBİLEK
AYTEN ALKAN
AHMET BADILLI BADILLI
MİKAİL TAŞ TAŞ
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