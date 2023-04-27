Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Şanlıurfa milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:16
Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Şanlıurfa 7. sıra milletvekili adayı, Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Şanlıurfa 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET PAR

MEHMET POLAT

AHMET METİN OKAY

BEDİR KEMAL

MİNEGÜL GÜRSES

İSA AKDAĞ

FURKAN ÇİFTÇİ

OSMAN SABRİ ALPFİDAN

OĞULCAN İPEK

YETER SAYNUR SALLI

MEHMET UZBİLEK

AYTEN ALKAN

AHMET BADILLI BADILLI

MİKAİL TAŞ TAŞ 



Memleket Partisi Milletvekili Şanlıurfa

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