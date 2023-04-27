Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:10

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Trabzon 7. sıra milletvekili adayı, Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Trabzon 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERKAN ARMUTÇI

YASİN BAHÇEKAPILI

MURAT YILDIZ

AHMET ÜÇÜNCÜ

DOĞAN EMİRZEOĞLU

UTKU ARSLAN