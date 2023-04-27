Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:19
Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Tokat 7. sıra milletvekili adayı, Tokat 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Tokat 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Tokat milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN BAYRAM

SAYGIN ELMACIOĞLU

DİLARA  AYDIN

FAHRETTİN KAYA

ZEYNEP ZELİHA OKTAN



Memleket Partisi Milletvekili tokat

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