Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Tunceli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:12
Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Tunceli 7. sıra milletvekili adayı, Tunceli 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Tunceli 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Tunceli milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HIDIR SARIBUĞA



Memleket Partisi Milletvekili Tunceli

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