Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:18

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Tekirdağ 7. sıra milletvekili adayı, Tekirdağ 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Tekirdağ 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ŞEREF ALBENİZ

SADİ ERDURAN

BİRKAN ÖZER

HARUN YILMAZ

METİN DEMİRTAŞ

MERT ADALI

BARIŞ TUNCA

DAMLA NUR SALGAR



