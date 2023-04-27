Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Tekirdağ 7. sıra milletvekili adayı, Tekirdağ 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Tekirdağ 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ŞEREF ALBENİZ
SADİ ERDURAN
BİRKAN ÖZER
HARUN YILMAZ
METİN DEMİRTAŞ
MERT ADALI
BARIŞ TUNCA
DAMLA NUR SALGAR
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