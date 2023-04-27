Memleket Partisi Uşak milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:18

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:18

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Uşak 7. sıra milletvekili adayı, Uşak 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Uşak 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Uşak milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Uşak milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FERDİ ÖZDEMİR

HÜSEYİN ÇELEBİ

GAMZE YİĞİT