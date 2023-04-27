Memleket Partisi Van milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:21

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:21

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Van 7. sıra milletvekili adayı, Van 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Van 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Van milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALUK TERZİOĞLU

MEHMET VEYSİ METİN

HİDAYET ERDOĞAN

NEVZAT KOÇ

YUNUS ACAR

AZMİ ERTEK

CENGİZ DURĞUN

EMİRCAN AVCI



