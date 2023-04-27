Memleket Partisi Van milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Van milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Van milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Van 7. sıra milletvekili adayı, Van 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Van 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Van milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Van milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HALUK TERZİOĞLU
MEHMET VEYSİ METİN
HİDAYET ERDOĞAN
NEVZAT KOÇ
YUNUS ACAR
AZMİ ERTEK
CENGİZ DURĞUN
EMİRCAN AVCI
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