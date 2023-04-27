Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Yozgat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:24
Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Yozgat milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Yozgat 7. sıra milletvekili adayı, Yozgat 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Yozgat 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Yozgat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Yozgat milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MERVE SEVAL AYDEMİR

ERMAN KOCAER

SEMA KÖSEOĞLU

MURAT GÜLEN



Memleket Partisi Milletvekili Yozgat

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