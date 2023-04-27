Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:26

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:26

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Zonguldak 7. sıra milletvekili adayı, Zonguldak 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Zonguldak 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZKAN YAĞCI

MUKADDER YALÇIN

BİRKAN ÜNALÜ

KENAN KARAMAN

CEM SAYGI



