Memleket Partisi'nden SADAT'çı Ersan Ergür hakkında suç duyurusu

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen haftalarda Beylikdüzü'ndeki merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dediği SADAT’la ilgili tartışmalar sürüyor.

Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş’nin (SADAT) Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür, yurttaşları tehdit eden bir paylaşımda bulunmuştu. Ergür, Twitter'dan “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ergür, gelen tepkilerin ardından Twitter paylaşımını silmişti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Halil İlker Çelik, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür hakkında, "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Tehdit" suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"SADAT ŞÜPHELİ VE KARANLIKTIR"

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli, kamuoyu nezdinde kısaca SADAT olarak bilinen Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.Yine kamuoyunun malumu olduğu ve şirket yöneticilerinin de ifade ettiği üzere anılan şirket askeri konularda danışmanlık, eğitim, ikmal alanlarında ulusal ve uluslararası faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilişkin kamuoyunda genel kabul şirketin illegal faaliyetler yürüttüğü, bu faaliyeti yasalar nezdinde meşrulaştırmak için normal bir ticari şirketmiş gibi kendisini göstermeye çalıştığı, yine şirket yöneticilerinin ifade ettiği üzere sözüm ona yurt dışında yabancı devletlere ya da paramiliter örgütlere silahlı eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ancak bu şirketin yurt içinde ne tür faaliyetlerde bulunduğu şüpheli ve karanlıktır.

Çelik tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Ersan Ergür hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.