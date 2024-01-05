Meral Akşener, gazeteciler Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı ile görüştü

Yayınlanma: 05.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 05.01.2024 - 15:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları 'mültecilere nefret söylemleri' davasında, önceki gün tahliye edilen Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'yı parti genel merkezinde kabul etti.

Görüşmede; İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da yer aldı.