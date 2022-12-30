Meral Akşener gençlere seslendi: 'Merak etmeyin çok az kaldı'

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kendisine ileti gönderen gençlere videoyla yanıt verdi. Fonda, Musa Eroğlu’nun söylediği “Yolun sonu görünüyor” türküsünün yer alması dikkat çekerken Akşener gençlere, “Endişelerinizi anlıyorum. Mesajınızı aldım, şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin, ülkenin 13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı” ifadeleriyle seslendi.

Cumhuriyet, gençlerin iletilerindeki “ortak kaygılar ve istemlere” ulaştı. İYİ Parti Gençlik Politikaları yöneticilerinin okuduğu, bazılarının da Akşener’le paylaşıldığı bin 500’ü aşkın mesajda gençler, “ellerini taşın altına koymaya” ve “Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki eski ve mağrur yerini alabilmesi için” ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi. 2023’ün, ülkenin kaderinin belirleneceği seçimi barındıran önemli bir yıl olduğuna dikkat çekilirken Akşener’in cumhurbaşkanlığı için kullandığı “kazanacak aday” vurgusuna da destek geldi.

“Bir oy dahi fazla olsa kazanacak adayı geri planda tutmanız bizleri yaralayacaktır” diyen gençler, “Süreçte yapılacak yanlış bir değerlendirmenin, yurttaş nezdinde gençlerin ve siyasilerin uzun süredir yürüttüğü seçim çalışmalarına haksızlık olacağını” kaydetti. “Kaybedilecek beş yıllarının daha olmadığını” söyleyen gençler, ülkesini terk etmek istemeyen milyonlarca gencin son umudunun “halkın istediği adayın çıkması” olduğunu yazdı.