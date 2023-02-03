Meral Akşener ortak ismi kurullara soracak: 'Adayımız kazanacak mı?'

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 06:09

Meral Akşener, 6 Şubat’ta Başkanlık Divanı, 7 ya da 8 Şubat’ta milletvekilleri, 10 Şubat’ta il başkanları ve ardından 11 ya da 12 Şubat’ta Genel İdare Kurulu’yla (GİK) bir araya gelecek. Akşener, “aday isminin” masada olacağı 13 Şubat’taki zirvenin hemen ardından da masadaki “ortak aday” ya da “adayları” partideki yetkili kurullarda yeniden görüşecek. İYİ Parti’deki bu trafik, “Millet İttifakı’nda aday açıklaması 13 Şubat’tan sonraya kalabilir” şeklinde değerlendiriliyor.

13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan 12. liderler zirvesinde “ortak cumhurbaşkanı adayının” belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat’ta adayın açıklanacağını, açıklanmasa bile ismin belirleneceğini kaydederken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da “Adaylık açıklamasına yönelik bilgi bizde mevcut değil” çıkışında bulundu. CHP aday konusunda net ancak İYİ Parti’de 13 Şubat’a giden yolda yoğun görüşme ve toplantı trafiği yaşanacak.

"ÖNCESİ VE SONRASI"

Akşener, 6’lı masa toplantısından birkaç gün önce, 11 ya da 12 Şubat’ta da GİK üyeleriyle bir araya gelecek. Akşener’in “adaylık için önerilen tüm isimlere ilişkin GİK üyelerinden görüş ve öneri alması” bekleniyor. Akşener, “aday isminin” masada olacağı 13 Şubat’taki zirveye de tüm bu toplantılarda partilileriyle yaptığı istişarelerden çıkan sonuçlarla gidecek. Akşener, zirvenin hemen ardından da masadaki “ortak aday” ya da “adayları” partideki yetkili kurullarda yeniden görüşecek.