Meral Akşener'den John Bolton'a sert tepki: 'Bu açıklamalar Erdoğan'ı desteklemeye yönelik!'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye'deki seçimlere ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Hiç kimse merak etmesin; Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir" dedi.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabında Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir paylaşım yaptı.
Bolton, paylaşımında şunları kaydetti:
"Türkiye, bir NATO üyesi ancak öyle davranmıyor. Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi veya üyeliğinin askıya alınmasının ciddi bir şekilde ele alınması, Erdoğan'ın seçime müdahalesini zorlaştıracak ve muhalif adaylara gerçek bir şans verecektir."
AKŞENER'DEN JET YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, John Bolton’un bu paylaşımına tepki gösterdi.
1?? Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 20, 2023
Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni asrında da;
Bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir. https://t.co/mv8pfWlcZ2
Akşener, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Boltan’a tepkisini şöyle dile getirdi:
"Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, Cumhuriyet’imizin yeni asrında da bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir.
Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri, ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş Sayın Erdoğan'ı desteklemeye yöneliktir.
Ama hiç kimse merak etmesin; Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir. Söz de karar da milletimizindir. Yerli, yabancı hadsiz açıklamalar da bunları fırsat bilen hamaset simsarları da bu gerçeği değiştiremeyecektir.”
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