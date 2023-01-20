Meral Akşener liderler turunda: Bu kez CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:29

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:59

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 26 Ocak'ta 11'incisi gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Akşener ve beraberindeki heyeti CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı. Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrası CHP'li Erkek, Akşener'i kapıya kadar uğurladı.

Akşener, saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.

PAZARTESİ BABACAN'I ZİYARET EDECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Akşener’in üçüncü adresi CHP Genel Merkezi olmuş oldu. Akşener, 23 Ocak Pazartesi günü ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek liderler turunu tamamlayacak.