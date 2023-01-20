Meral Akşener liderler turunda: Bu kez CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi
Başlattığı 'liderler turuna' devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Akşener’i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 26 Ocak'ta 11'incisi gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Akşener ve beraberindeki heyeti CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek kapıda karşıladı. Görüşme, Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşti.
YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Akşener ve Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Görüşme sonrası CHP'li Erkek, Akşener'i kapıya kadar uğurladı.
Akşener, saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek.
PAZARTESİ BABACAN'I ZİYARET EDECEK
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Akşener’in üçüncü adresi CHP Genel Merkezi olmuş oldu. Akşener, 23 Ocak Pazartesi günü ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek liderler turunu tamamlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- İBB’deki iltisaklı müfettiş
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- Peker yine hareketlendi
- 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'
- Kulisler hareketlendi
- Konya’daki barınak vahşetinde cezalar belli oldu
- Mardin'de lüks cipe silahlı saldırıda yeni gelişme