Erdoğan’ın Akşener’e ‘partinizin başında kalın’ çağrısı yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti’den ilk açıklama geldi
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddialarına ilişkin partinin resmi hesabından bir açıklama paylaşıldı.
Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.
İYİ Parti lideri Akşener’e AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” çağrısında bulunduğu iddia edilmişti. Erdoğan’ın, Şeker Bayramı dolayısıyla Akşener ile bayramlaştığı telefon görüşmesinde, partinin yerel seçimlerde aldığı sonuç ve olağanüstü kurultay üzerinde konuşulduğu ve Akşener için bu çağrıyı yaptığı ileri sürülmüştü.
Söz konusu iddia hakkında İYİ Parti’nin resmi hesabından bir açıklama yapıldı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Dün Bayramlaşma programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener arasında nezaketen yapılan bir telefon görüşmesine ilişkin olarak gerçek dışı haber ve iddialar ortaya konulmuştur.
Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle Partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür.
Söz konusu haberlerin organize olarak yayılması ise İYİ Parti'nin kurumsal yapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır.
Gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu kamuoyunun takdirlerine sunarız.”
Milletimizin takdirlerine sunuyoruz... pic.twitter.com/kYg5heVu4I— İYİ Parti (@iyiparti) April 12, 2024
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