Meral Akşener'e yurttaştan çağrı: 'Türkiye kadın mezarlığı oldu!'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:50

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:50

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İl ve ilçe belediye başkanlarına oy isteyen Akşener’e esnaf ziyareti sırasında bir kişi çağrıda bulundu.

Kalabalığın arasından Akşener’e seslenen kişi, “Senin de evladın, torunun var. Türkiye kadın mezarlığı oldu. Bir yasa çıkartın. Sayın cumhurbaşkanına ulaşamıyorum” diye sitem etti. Akşener ise “Şu anda basın benle beraber seni duydu. Ben de ileteceğim” cevabını verdi.

ADAYININ ANNESİ DE AKŞENER'E EŞLİK ETTİ

Ardından seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret eden Akşener, yurttaşlardan destek istedi.

Dükkan dükkan gezen Akşener’e Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş’ın annesi de eşlik etti, oğluna oy istedi. Bir züccaciye dükkanına giren Akşener, dükkan işletmecisinden adaylarına oy istedi. Esnaf esnaf gezdiğini anlatan Akşener, “Şimdi bir taraf diyor ki ceketimi assam kazanırım, öbür taraf kola kutusunda olmuyor işte. Ben de diyorum ki uyanın. Yaptığım iş bu” dedi.

Esnaf ise başından iki gün önce geçen bir olayı hatırlatarak şöyle konuştu: “Siyasi bir mevzu oldu. Biz farklı söyledik, o farklı söyledi. ‘Siz böylesiniz’ dedi bizi dışladı. Güldük kendi aramızda. Biz de artık neyin ne olduğunu görüyoruz. Biz de bir siyasi partiye oy vermek istiyoruz ama ‘ona vereceksiniz, şuna vereceksiniz’ diyor.”

"MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK ESASTIR"

Akşener ise esnafa, “Biz sadece talep ederiz. Sen benim müşterimsin. Müşteriyi memnun etmek esastır. Memnun edip, edemediğimize bağlı. Biz talep edeniz, talep ederken nazik olmak zorundayız. Çünkü müşteri velinimet. Bunu biz oturtturabilirsek Türkiye kurtulur. Asıl mevzu bu” şeklinde cevap verdi.

Akşener daha sonra aynı dükkana ilçe belediye başkan adayı Fatih Karataş’ın annesiyle gelerek oy sözü istedi.