Meral Danış Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na 'protokol' tepkisi: Korkunç buluyorum

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde bir protokol imzalamıştı.

Protokole göre, Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığı'nı da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, daha sonra yaptığı açıklamada da alacakları diğer iki koltuğun kültür ve turizm bakanlığı ile milli eğitim bakanlığı olduğunu söylemişti.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Yapılan protokol için "Milyonlarca insandan Kemal Kılıçdaroğlu'naoy istedik, 'bir oy YSP'ye bir Kılıçdaroğlu'na' dedik. Bunu Biz Ümit Özdağ'a bakanlık vermesi için mi yaptık?" diyen Meral Danış Beştaş protokole tepkisini, "Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum" ifadeleriyle devam ettirdi.

'HÜDA PAR' TEPKİSİ: ÖZÜR DİLEMELİ

Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun dün gazetecilere verdiği röportajda HÜDA-Par için "Dünya görüşüne katılmayız ama onu düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok" deyip Yeşil Sol Parti ile kıyaslamasına da tepki gösterdi. Yeşil Sol Grupbaşkanvekili, "HÜDA Par karma eğitime karşı, Türkiye'nin neredeyse kaç 10 yıl geriye gidişini savunan, bizi farklı bir yere koyan, başka bir dünyadan geliyor. Bunu AKP'liler bile savunamıyor. AKP'liler bile savunamazken, ana muhalefet liderinin çıkıp bizim gibi üçüncü büyük muhalefet partisiyle kıyaslaması gerçekten büyük bir gaf. Bu sözünü geri almasını, özür dilemesini istiyorum" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün gazetecilere verdiği akşam yemeğinde "Akşener, ‘Kim HDP ile görüşürse biz orada yokuz’ diyor. İşbirliğini engellemez mi bu tavrı" sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşbirliği ayrı, konuşmak ayrı. Parlamentoda olan, halkın seçtiği bir partiyi düşman ilan edemezsiniz. Biz örneğin HÜDA PAR’ın dünya görüşüne katılmayız ama onu düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Seçilmişler, parlamentoya gelmişler. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt ama görüşlerine katılmıyoruz diye düşman ilan etmek demokraside olmaz. Yeşil Sol Parti ile kavga, düşmanlaşma yok, işbirliğimiz de yok. Bir parti ile oturup konuşmanızın koşulları vardır. Biz AKP’yi de MHP’yi de düşmanlaştırmadık. Biz bunlara yalın kılıç gideceğiz demedik. Demokratik yollarla eleştirinizi yaparsınız. Öyle bakmak lazım."