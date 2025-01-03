Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:23

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."