Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ferdi Tayfur’un ölümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."


Etiketler: #arabesk #Ferdi Tayfur #Recep Tayyip Erdoğan #vefat

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