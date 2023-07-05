Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ Cumhuriyet TV'de: 'Ses çıkarmazsak bu babamla kalmaz'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla 26 Haziran’da gözaltına alındı, bir gün sonra da tutuklandı.

Merdan Yanardağ'ın avukatlarının tutuklu yargılanmasına yönelik itirazı ise reddedildi.

"ERGENEKON'DAN BERİ BİR ADIM ÖTEYE GİDEMEDİK"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Alp Yanardağ, "Ben daha 7 yaşındayken Ergenekon sürecini yaşamıştık, on yıl sonra bir kez daha benzer bir süreci yaşadığımda bu ülkenin bir adım öteye gidemediğini anladım. Türkiye'de hala aynı kumpaslar, haksız yere tutuklamalar var. Yapılan montaj video bile hukuken suç teşkil etmiyor. Sadece insanlar babamın görüşlerine katılmayabilirler. Yıllardır gazetecilik yapan bir adam bir anda terörist propagandası mı yapacak?" ifadelerini kullandı.

Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ

"BU HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR DAVADIR"

Alp Yanardağ, babasının tutuklu yargılanmasına yönelik yapılan ititrazın reddedilmesini ise şöyle değerlendirdi:

"Böyle olacağını bekliyorduk. Hem yurtdışı yasağı varken, hem daha önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışken aylardır burada olan, bir yere gitmemiş biri, tutuklanmasına gerek var mı? Bu hukuki değil siyasi bir davadır. Babam doğruları söylediği için, bu iktidara karşı mücadelesini sürdürdüğü için babamın yaptığı tüm eleştirilerin cezası bu. Daha önce FETÖ ve iktidar karşı karşıya geldiğinde Kumpas, Balyoz ve Ergenekon zaten düştü. Bağımsız medyada hala babam gibi cesurca konuşan, iktidarın açıklarını ortaya çıkaranlar var. Seçimden önce yapamadıklarını şimdi yapıyorlar."

"SESİMİZİ ÇIKARMAZSAK BU BABAMLA KALMAZ"

Yanardağ, "Bu bir operasyon" dedi ve şöyle devam etti:

"Bayram öncesine denk getirdiler, bir gün gözaltında tuttular. Sabah olacak ifadeyi öğleden sonraya bıraktılar. Hemen bir tutuklama verdiler. Adli tatile denk geliyor, duruşma üç ay sonra olacak. Bunlar tesadüf olamaz. Babam her zaman kendi inandığı doğruları söyleyecektir. Gazetecilik için dünyaya gelmiş bir insan, mesleğine aşık ve bunun için yaşıyor. Hep bir şeyi araştırır öğrenir ve analiz ederse korkmadan söyledi. Babam örnek aldığım bir insandır, bu işi korkusuzca yapıyor. O da bu mesleğin getirdiği tehlikelerin farkında. Bana 'Susmayacağız, dimdik duracağız, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz' dedi. Eğer sesimizi çıkartamazsak bu babamla kalmaz."

"ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE 'DUR' DEMEMİZ GEREKİYOR"

Haksız tutuklamaya kuvvetli bir biçimde karşı çıkılması gerektiğine vurgu yapan Alp Yanardağ, sözlerini "Karşımızda büyük bir abluka var. Organize ve siyasi bir güçle karşı karşıyayız. Basit bir ses çıkarma yetmez. Toplumsal ve örgütlü bir şekilde basını susturma ve toplumu sindirme operasyonuna 'Dur' dememiz gerekiyor. Yoksa babamla başlar pek çok gazeteciye doğru devam eder. Onların sevmediği herkese gider. Ne zaman sussak ve yeterli tepkiyi koyamasak gidebildikleri yere kadar gittiler" diyerek tamamladı.