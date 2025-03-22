Merkez medya için boykot çağrısı yapmıştı: Özgür Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:04

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah Saraçhane’de yaptığı konuşmada 'merkez medyaya' sert eleştiriler yöneltti.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan protestoları sansürlenmesine tepki gösterdi.

"BOYKOT" ÇAĞRISI YAPTI!

Özel, Saraçhane'de toplanan yüzbinlerce kişiyi haberleştirmeye medya organlarına boykot uyarısında bulundu.

Özel şöyle konuştu:

"Buradan Merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken gizliyken. Burada söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın.

Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen. Gezide penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin 220.000 dediği gözün 500.000'i gördüğü dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70'i. Tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim."

Gezi'de 'penguen belgeseli' izletip sokağı göstermeyen medya organları hatırlatan Özel, "Yurt dışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın. Sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız" dedi.

SON KONUŞMASINDA "MİKROFON" AYRINTISI

Gündem olan "boykot" çağrısı ve sert eleştirilerinden sonra, Özel'in son açıklamasında "merkez medya" mikrofonları da görüldü.