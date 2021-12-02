CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı: 2. miting Kocaeli'de olacak

02 Aralık 2021 Perşembe, 20:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4 Aralık’ta Mersin’de düzenleyeceği büyük miting öncesinde, Mersin ve çevre illerde geniş kapsamlı bir hazırlık yürütülüyor. Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un koordine ettiği çalışmalara bugünden itibaren milletvekilleri de katılıyor.

7 İLDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Haydi meydana" sözleriyle başlatacağı bölgesel mitinglerin ilki 4 Aralık’ta Mersin’de düzenlenecek. CHP, TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ardından tüm yurtta bölgesel mitinglere devam etmeyi planlıyor.



CHP'NİN 2. MİTİNGİ KOCAELİ'DE

KOZ haber sitesinden Mevlüt Can Özçelik'in aktardığına göre, CHP İzmit İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan İl Başkanı Harun Yıldızlı partisinin ikinci mitinginin Kocaeli'de olacağını açıkladı.

Yıldızlı konuya dair şu ifadeleri kullandı:



"Bir arkadaşımız 'çok büyük gıda sıkıntısı olacak' dedi. Herkes çözüm bekliyor. Ama bunlar yağmurda ıslandıkları ile birlikte yürümeye devam ediyor. Biz diyoruz sahaya inin. Biz size hasret değiliz sahaya ininde esnaf ne yapıyor diye bakın. Ben senle yürümeye meraklı değilim. İn esnafın çiftçinin haline bak. Önerilere dikkat etmeleri gerekiyor. Sıkıştıkça PKK terör örgütü. Anında örgütlü olma şansınız var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. İktidar çok yakın bize, iktidar gözüküyor. Eksiğimiz olabilir eleştiriye de açığız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Hafta sonu Mersin'de mitingimiz var. Buna çevre illerden katılım olacak. 2. mitingin de Kocaeli'de olması için söz kıydık. Bunun altyapısı yapılacak ve 2. miting Kocaeli'de olacak"