Mersin'de bir 'dinci vakıf' daha kuruldu

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Tarikat ve cemaatler, yasadışı olmalarına karşın vakıf ve dernekler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Dinci vakıflara bir yenisi daha eklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Hayra Vefa Vakfı adıyla yeni bir vakıf kuruldu.

‘MANEVİ GELİŞME’ AMACI

Mersin merkezli vakfın mal varlığı, 111 bin lira olarak belirlendi. Vakfın amacı ise “Yurtiçi ve yurtdışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle sosyal ve insani meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine katkıda bulunmaktır” olarak açıklandı.

Vakfın sona ermesi durumunda mal ve hakların devri için belirlenen vakıf ise dikkat çekti. Hayra Vefa Vakfı’nın dağılması durumunda mal varlığı, tesislerin ad ve konumlarının korunması ve devam ettirilmesi şartıyla Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na devredilecek. Söz konusu vakfın, Erenköy cemaatiyle bağlantılı olduğu biliniyor.