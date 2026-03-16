Mesut Özarslan’dan AKP'ye 'TÜGVA' jesti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat’ta CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Büyük tartışma yaratan istifanın ardından kulislerde konuşulan, “AKP’ye geçecek” iddialarını Özarslan, “Bana ne AKP uzak ne MHP” ifadesiyle yanıtlamıştı.

Tartışmalar devam ederken Keçiören’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Keçiören Belediyesi Belediye Encümeni'nin 12 Mart tarihli toplantısının ilk gündemi, “İlçedeki iki katlı Ankara Evi’nin sivil toplum kuruluşlarına açılması ve işletilmesi koşuluyla kiraya verilmesi” oldu.

TÜGVA’YA KIYAK

BirGün'ün haberine göre, Keçiören Şahlar Mahallesi’nde yer alan ve Keçiören Belediyesi’nin AKP döneminde TÜGVA’ya kiralanan konağın kiralama süresinin dolması nedeniyle Belediye Encümeni'nin gündemine alınan konağın kiracısı yine değişmedi.

Mesut Özarslan idaresindeki Keçiören Belediyesi, toplam 304,50 metrekare kullanım alanı olan iki katlı Mahalle Konağı’nı (Ankara Evi) bir kez daha TÜGVA’ya kiraladı.

Konağın kiralanmasına yönelik düzenlenen ihaleye yalnızca TÜGVA temsilcisi Hasan Tamar’ın davet edildiği bildirildi. İhalenin ardından tarihi konağın, aylık yalnızca 27 bin TL kira bedeli ile TÜGVA’ya bırakıldığı belirtildi.