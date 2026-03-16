Mesut Özarslan’dan AKP'ye 'TÜGVA' jesti

16.03.2026 13:08:00

Haber Merkezi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 304 metrekarelik tarihi konağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu TÜGVA'ya 27 bin lira karşılığında kiraya verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat’ta CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Büyük tartışma yaratan istifanın ardından kulislerde konuşulan, “AKP’ye geçecek” iddialarını Özarslan, “Bana ne AKP uzak ne MHP” ifadesiyle yanıtlamıştı. 

Tartışmalar devam ederken Keçiören’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Keçiören Belediyesi Belediye Encümeni'nin 12 Mart tarihli toplantısının ilk gündemi, “İlçedeki iki katlı Ankara Evi’nin sivil toplum kuruluşlarına açılması ve işletilmesi koşuluyla kiraya verilmesi” oldu.

TÜGVA’YA KIYAK

BirGün'ün haberine göre, Keçiören Şahlar Mahallesi’nde yer alan ve Keçiören Belediyesi’nin AKP döneminde TÜGVA’ya kiralanan konağın kiralama süresinin dolması nedeniyle Belediye Encümeni'nin gündemine alınan konağın kiracısı yine değişmedi.

Mesut Özarslan idaresindeki Keçiören Belediyesi, toplam 304,50 metrekare kullanım alanı olan iki katlı Mahalle Konağı’nı (Ankara Evi) bir kez daha TÜGVA’ya kiraladı.

Konağın kiralanmasına yönelik düzenlenen ihaleye yalnızca TÜGVA temsilcisi Hasan Tamar’ın davet edildiği bildirildi. İhalenin ardından tarihi konağın, aylık yalnızca 27 bin TL kira bedeli ile TÜGVA’ya bırakıldığı belirtildi.

Okullarda TÜGVA tanıtımı: 'Öğrenciler arasında kutuplaştırma yaratır' TÜGVA'nın hazırladığı proje afişlerinin okullara asılması eğitim çevrelerinde tartışma yarattı. Eğitim Sen'den Evci, okulların siyasal ya da ideolojik tartışmaların alanı haline gelmesinin öğrenciler arasında kutuplaşma yaratabileceği uyarısında bulundu: “Herhangi bir vakfın faaliyetinin okulun resmi çalışması gibi gösterilmesi, öğrencilerin eleştirel düşünme ve özgür tercih hakkı açısından sakıncalıdır.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA'ya yönelik sözleri dikkat çekti. Fidan, "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin" dedi.
Diyanet'ten TÜGVA'ya 'umre' jesti... Selçuk Özdağ'dan sert tepki: 'Diyanet babanızın çiftliği mi?' Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜGVA'nın bin 400 kişilik umre ziyaretinin Diyanet tarafından karşılanmasına tepki gösterdi, Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı sizin babanızın çiftliği mi? TÜGVA'nın parası mı yokmuş?" dedi.