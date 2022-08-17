Metin Çulhaoğlu'nun cenaze programı belli oldu
Sosyalist hareketin önemli isimlerinden, Türkiye İşçi Partisi Merkez Komitesi Üyesi Metin Çulhaoğlu yarın (18 Ağustos Perşembe günü) son yolculuğuna uğurlanacak.
Dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren, Türkiye sosyalist hareketin önemli isimlerinden Metin Çulhaoğlu'nun cenaze programı duyuruldu.
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamaya göre, Çulhaoğlu için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi'nde 18 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te tören düzenlenecek.
Çulhaoğlu'nun cenazesi saat 16.00'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Cenazeye katılım için İstanbul'da Avcılar, Ataşehir, Beylikdüzü, Kadıköy ve Sarıyer'den de otobüsler kaldırılacak.
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