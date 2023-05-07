Metin Külünk, Gökçek ile yarışıyor! Sahte Stalin fotoğrafını gerçek sanıp paylaştı
Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerde yaptığı kalp sembolüne ilişkin Eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’in fotoğrafını kullanarak muhalefeti hedef aldı. Kısa bir süre içinde Teyit.org'dan yapılan açıklama ile Külünk'ün paylaştığı fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı. Külünk'ün yaptığı paylaşım Melih Gökçek'in 'jelibon rezervi' paylaşımını anımsattı.
Eski AKP milletvekili Metin Külünk, Millet İttifakı liderlerini mitinglerde yaptığı kalp sembolünü hedef aldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ikinci lideri Josef Stalin’in montajlanmış fotoğrafını paylaşan Külünk'e sosyal medyada tepki yağdı. Külünk'ün söz konusu paylaşımı, Melih Gökçek'in daha önce yaptığı 'jelibon rezervi', 'Aboubakar' ve oyun videosunu 'SIHA' zannerderek yaptığı paylaşımları hatırlattı.
Külünk, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİLDİR”
“Gelelim kullandıkları işarete. KALP HAREKETİ VE STALİN. Bugünlerde 8’gen masanın kullandığı el hareketini ilginçtir ki tarihte ilk olarak kullananlardan birisi Stalin’dir. Stalin’in bu hareketi telepatik yöntem olduğunu görüyoruz. Bu yönteminde kendisine Okültizm ve ezoterik yapılanmada ciddi bir bilgiye sahip bir Yahudi olan Wolf Messing tarafından öğretildiğini görüyoruz. Stalin’in baş danışmanı mesabesindeki bu kişi Stalin’in bütün kararlarında etkili olmuştur. Stalin, muhaliflerini tamamen bertaraf etmek üzere bir strateji ortaya koymuştur. Bu stratejide dinlerin ve inançların tamamını kullanmak maksadını hiçbir zaman gizlememiştir. Ayrıca bu hareketin Elon Musk tarafından Stalin fotoğrafı ile Tweeter’da paylaşılıp gelen tepkiler üzerine silmesini de anti parantez belirtmek gerekiyor. Hiçbir şey tesadüfi değildir.”
TEYİT'TEN AÇIKLAMA
Doğrulama platformu teyit.org yaptığı inceleme sonucunda, Külünk'ün iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Teyit'in yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Stalin'i eliyle kalp yaparken gösteren fotoğraf montaj. Bu fotoğraf uzun yıllardır sosyal medyada popüler. Fotoğrafın orijinalinde Joseph Stalin, eliyle herhangi bir işaret yapmadan düz duruyor"
? Stalin'i eliyle kalp yaparken gösteren fotoğraf montaj.— Teyit (@teyitorg) May 7, 2023
Bu fotoğraf uzun yıllardır sosyal medyada popüler. Fotoğrafın orijinalinde Joseph Stalin, eliyle herhangi bir işaret yapmadan düz duruyor. ?? https://t.co/sLxDp2jvHG pic.twitter.com/RhsEyWBvWQ
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